Провокационное решение Соединенных Штатов Америки о приостановлении поставок вооружений Украине вызвало большое удивление союзников США. И, на фоне продвижения идей "дружбы с Россией" и смещения внимания Соединенных Штатов на Китай вместо Европы это наносит Украине достаточно серьезный удар.

Почему это произошло именно сейчас, а не, условно, вчера или завтра? На мой взгляд, это непосредственно связано с результатами Саммита НАТО, на котором, несмотря на все, евроатлантическое единство было подтверждено, а принципы поддержки Украины (как форма этого единства) были согласованы.

Президент США Дональд Трамп, в принципе, согласился на поддержку, в том числе и военную, партнеров по НАТО. При условии, если те перейдут к существенному росту собственных расходов на оборону. При этом, эти расходы на оборону частично должны покрываться и за счет американского оружия. В то же время это так же открывает возможности закупки американского оружия за средства европейских стран для Украины.

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После этого пророссийское лобби в окружении американского президента начало раскручивать типичную политическую интригу, направленную на то, чтобы нивелировать негативные для России итоги Саммита НАТО. Суть таких действий заключается в том, чтобы действовать на опережение. Выглядеть это может так: поставить Администрацию Белого дома перед свершившимся фактом - остановка поставок вооружения; спровоцировать какие-то антитрамповские заявления, публикации, желательно, чтобы от руководства Украины.

А дальше - подать все это Трампу, как "надо". И, на основе этого, повлиять на ухудшение отношений настолько, чтобы сорвать даже перспективы будущей торговли оружием между США и Украиной.

Удастся ли им это реализовать? Трудно сказать. В окружении Трампа есть много антиукраинских политиков, которые сделают все, чтобы Украина ничего от США не получала. С другой стороны, в комментариях для СМИ все дистанцируются от этого решения. То есть, фактически сейчас в Соединенных Штатах в медиа циркулирует мнение, что вся эта история с остановкой поставок оружия Украине - инициатива лично заместителя главы Пентагона Элбриджа Колби, он ответственен за это лично, и больше никто.

В принципе, Колби никогда особо не скрывал своих достаточно антиукраинских настроений. Еще будучи аналитиком, автором публикаций в американских СМИ, он выступал с идеей, что не надо поддерживать Украину, надо перезагружать отношения с Россией, отрывать Россию от Китая. Ведь вообще - стратегический вопрос для США - это противостояние с Китаем. А поддержка Украины здесь никак не помогает, поэтому об Украине надо забыть, надо дружить с Россией - против Китая. Такую идеологию он продвигал достаточно активно. И сейчас похоже на то, что он реально мог сыграть в обсуждаемом решении по оружию достаточно серьезную роль.

Конечно, такое решение действительно выглядит как инструмент давления Соединенных Штатов на Украину. Но, с другой стороны, это достаточно специфический инструмент, ведь одновременно он показывает США как ненадежного партнера, который даже то, что заказано, не поставляет по тем или иным политическим причинам. Более того, с точки зрения продвижения интересов американского ВПК, в частности в странах Европы - это тоже сомнительное решение, ведь от него теряют непосредственно производители американского оружия...

Поэтому вся эта игра - палка о двух концах. Если, например, США окончательно остановят поставки ракет для систем Patriot и на этом фоне россияне усилят обстрелы украинских городов, - это может создавать соответствующие политические риски (причем сугубо внутриамериканские) для Администрации Трампа. Они не могут этого не учитывать.

Поэтому неудивительно, что лично президент США по поводу остановки поставок оружия Украине не высказывался. Другие высокопоставленные чиновники - тоже. А комментарии со стороны Пентагона или других должностных лиц сводятся к тому, что это временная остановка с целью переоценки запасов Соединенных Штатов, чтобы посмотреть, чтобы любые поставки не влияли негативно на безопасность США.

Поэтому, теоретически, всю эту ситуацию они еще могут отыграть. Даже Трамп лично. Но вопрос, захочет ли он, как это все ему подадут, кто будет, скажем так, первый для него в этой ситуации.

Можно предположить также, что в Белом доме появится идея, чтобы, например, поставлять Украине эти ракеты через европейских партеров, которые бы, например, это все оплачивали. Для Трампа это идеологически выгодно - он ничего не раздает, а зарабатывает деньги для США, и сторонники Украины особо его не могли бы чем-то упрекнуть.