ГПУ утверждает, что Мосийчук признал свою вину в получении взятки

Об этом в ходе брифинга заявил следователь по делу Мосийчука Сергей Кизь, передает "112 Украина".

По словам следователя, был "проведен ряд экспертиз продемострированного в Раде видео, а также было получено и признание Мосийчука".

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Как сообщал УНИАН, 17 сентября Верховная Рада по представлению Генпрокуратуры дала согласие на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест Мосийчука по подозрению в коррупции.

18 сентября Печерский райсуд Киева избрал Мосийчуку меру пресечения в виде заключения под стражу до 15 ноября. 13 октября Апелляционный суд Киева оставил в силе это решение райсуда.

23 октября в Генпрокуратуре заявили о завершении досудебного расследования по уголовному производству в отношении Мосийчука.