Мосийчук говорит, что его признание во взяточничестве является следствием "жестоких пыток" (видео)

Об этом говорится в заявлении пресс-службы депутата, опубликованном на его странице в Facebook.

"7 октября в СИЗО СБУ я, имея внутреннее кровотечение, теряя сознание, был лишен всякой медицинской помощи. Умышленно доведя меня до такого тяжелого состояния, следователи ГПУ предложили мне, чтобы в обмен на предоставление помощи я дал показания по существу своего дела, в частности, признался в том, чего не совершал. Также они требовали от меня дать показания против лидера Радикальной партии Олега Ляшко, народного депутата от РПЛ Андрея Лозового и ныне арестованного лидера партии УКРОП - Геннадия Корбана", - говорится в заявлении.

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Мосийчук подчеркивает, что хоть и согласился "оговорить себя", однако ни одного документа по этому поводу не подписал.

"Эти показания стали для меня на тот момент единственной возможностью выжить. Но клеветать на друзей я не мог даже под угрозой смерти. ГПУ не получило от меня ни одного слова против Ляшко, Лозового, Кобрана или кого-то другого", - заявляет депутат.

Как сообщал УНИАН, нардеп от Радикальной партии Игорь Мосийчук признал свою вину в получении неправомерной выгоды.

Об этом в ходе брифинга заявил следователь по делу Мосийчука Сергей Кизь.

По словам следователя, был проведен ряд экспертиз продемострированного в Раде видео, а также было получено и признание Мосийчука.