Homo sapiens верхнего палеолита в значительной степени полагались на костный жир, чтобы дополнить свои стейки и поддерживать себя в калориях.

Новые исследования показывают, что неандертальцы собирали огромное количество костей животных на специальной "жировой фабрике", где они интенсивно обрабатывали их, чтобы извлечь костный жир, добавляя жизненно важные питательные вещества в свой рацион.

"Мясо - то, что мы любим бросать на барбекю - обычно считалось древними охотниками-собирателями собачьей едой. Вы можете потреблять только 300 граммов белка в день и оставаться здоровым… поэтому вам нужно много других углеводов или жиров, чтобы удовлетворить ваши ежедневные потребности в энергии", - рассказал автор исследования Вил Рёбрукс из Лейденского университета IFLScience.

Известно, что Homo sapiens верхнего палеолита в значительной степени полагались на костный жир, чтобы дополнить свои стейки и поддерживать себя в калориях.

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"Они измельчали ​​жирные кости на очень мелкие фрагменты, что, должно быть, было довольно большой инвестицией с точки зрения времени и усилий, а затем, вероятно, нагревали их в воде, чтобы снять жир через несколько часов", - объяснил Рёбрукс.

Отмечается, что до сих пор ученые никогда не находили доказательств такого поведения ранее 28 000 лет назад, что было намного позже исчезновения неандертальцев из ископаемых. Тем не менее, авторы нового исследования, которое было опубликовано в журнале Science Advances, впервые узнали, что переработка костного жира проводилась в больших масштабах на неандертальской стоянке Ноймарк-Норд, где были обнаружены фрагментированные останки 172 крупных млекопитающих, включая лошадей и оленей. Ученые пишут:

"Совокупность свидетельствует о создании десятков тысяч небольших фрагментов, в основном полученных из богатых жиром костей, для производства костного мозга и жира, что является существенным вложением времени и усилий со стороны обитателей стоянки, направленных на извлечение ценных липидов из большого количества животных-жертв. Доказательства представляют собой самый ранний явный случай интенсивного вытапливания жира, когда-либо задокументированный для палеолита".

При том, что стоянка может представлять собой первую известную неандертальскую "жировую фабрику", Рёбрукс утверждает, что он не слишком удивлен находкой, учитывая, что "мы знаем, что они уже 200 000 лет назад баловались с берестой для производства смолы (типа клея)".

Отмечается, что свидетельства из нескольких стоянок неандертальцев показывают, что они разработали сложные методы контроля температуры своих печей для производства клея, поэтому тот факт, что они также вытапливали костный жир, соответствует нашему пониманию их когнитивных способностей.

"Но интересно то, что это немного отнимает идею о том, что это были общества немедленного возврата, которые были сосредоточены на настоящем и не вкладывались никоим образом в будущие действия. Я думаю, это открывает возможность того, что они могли быть вовлечены в хранение пищи", - сказал Ребрукс.

По мнению авторов, огромный запас костей мог быть собран в течение определенного периода времени, прежде чем его импортировали в Ноймарк-Норд одним огромным грузом, где они интенсивно перерабатывались в калорийный жир. Это, в свою очередь, предполагает перспективное планирование и способность к отложенному удовлетворению у этой группы неандертальцев.

Важно, что в настоящее время неясно, как именно потреблялся костный жир, хотя авторы исследования говорят, что его могли хранить в сушеном виде или "добавлять в овощное рагу, чтобы сделать его более питательным".

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