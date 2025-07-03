Цены на вторичном рынке прифронтовых регионов существенно снизились от довоенного уровня цен.

Эксперт рынка недвижимости и экс-президент Ассоциации специалистов по недвижимости (риелторов) Украины (АСНУ) Юрий Пита сообщил, что на рынке жилья наблюдаются заметные региональные различия: в прифронтовых городах первичного рынка нет, на Западе растет предложение, а в Киеве возможен дефицит жилья и рост цен. Об этом говорится в статье УНИАН.

"В таких городах как Харьков, Запорожье, Сумы, Херсон первичного рынка как такового нет. На сегодня там новостройки практически не возводятся. Следовательно, говорить о рынке в этих регионах не приходится", - сказал эксперт.

При этом он отметил, что в других регионах ситуация более-менее стабилизировалась. А вторичный рынок преобладает по отношению к первичному, поскольку сейчас популярны квартиры с ремонтом.

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"По объемам строительства ситуация неоднородна. Львов, Закарпатье, Ивано-Франковск - строят активно. Там будет достаточно предложения и цены вряд-ли увеличатся в будущем. В Киеве строят меньше. Следовательно - это может в будущем привести к дефициту, и цены пойдут вверх", - считает Пита.

По его словам, цены на вторичном рынке прифронтовых регионов существенно снизились - от 30 до 50 процентов к довоенному уровню цен. При этом ситуация на вторичном рынке в целом стабилизировалась.

"Чувствуется равновесие спроса и предложения. Цены существенно не колеблются, продавцы готовы на небольшой торг при переговорах", - отметил Пита.

Кроме того, эксперт отметил, что аренда жилья в прифронтовых регионах также дешевле, чем до войны. В основном арендуют те, кто в командировках. Он добавил:

"По аренде спрос в безопасных регионах достаточно активен - в большинстве городов цены увеличились от довоенных на 20%. Киев также популярен для арендаторов - за последний год цены выросли в среднем на 15-20%. Аренда становится снова в тренде за счет ВПЛ из Сумской и Запорожской области".

Рынок недвижимости в Украине - последние новости

По состоянию на июль 2025 года средняя стоимость однокомнатной квартиры на вторичном рынке в Ивано-Франковске составляет 38 тысяч долларов, что на 4% больше, чем полгода назад.

Согласно исследованию "OLX Недвижимость", рынок недвижимости на Юге Украины в мае этого года продемонстрировал изменения как в стоимости жилья, так и в уровне спроса на него. Наибольший ажиотаж был в Одессе и Черноморске, где спрос на покупку жилья вырос в разы.

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