У европейцев есть собственные системы ПВО, которые они могут предоставить Украине для замещения американских.

США остановили поставки систем ПВО Украине, но европейские страны имеют собственные системы противовоздушной обороны, которые не уступают американским. Такое мнение высказал майор Вооруженных сил Украины с позывным "Академик" Андрей Гнатуш в эфире телеканала "Новости.Live".

"Европейские системы, например противовоздушной обороны, не уступают по качеству американским. Да, они откатаны на поле боя. Да, они откатаны нами в применении. Но, производятся системы, которые являются собственностью стран Европы, и они могут напрямую распоряжаться ими, передавать нам в применение", - отметил майор ВСУ.

По его убеждению, именно это и будет сделано.

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"Потому что Европа не заинтересована в том, чтобы обвалился фронт. Европа не заинтересована в том, чтобы нас продавили и развернули всю нашу мощь против них. Мы же понимаем, что миллионная армия сразу пойдет в применение, если нас продавят", - считает он.

По его убеждению, украинская армия представляет угрозу для России, поэтому российские захватчики, в случае захвата Украины, будут "стирать" украинскую армию в войне против европейских стран, стран Азии и Африки.

В то же время, по его мнению, в Европе ни в коем случае такого не допустят, чтобы оккупационная российская армия продавила украинскую оборону на фронте.

Европейские системы ПВО

Как сообщал УНИАН, из европейских систем ПВО, которые способны сбивать баллистические ракеты, Украина получала французско-итальянские комплексы SAMP/T.

В то же время, президент Украины Владимир Зеленский в марте 2025 года отметил, что у Украины ракет для систем SAMP/T никогда не было достаточно. По словам главы государства, эти системы имеют большой дефицит ракет. Это является постоянной проблемой. По состоянию на март этого года Украина не получала лицензий на собственное производство этих систем.

Франция в 2026 году начнет производство нового поколения зенитно-ракетных комплексов SAMP/T NG, которые смогут сбивать даже гиперзвуковые и аэробаллистические ракеты.

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