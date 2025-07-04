Основным направлением удара был Киев.

В ночь на 4 июля (с 18:00 3 июля) российские оккупанты атаковали территорию Украины 550 средствами воздушного нападения. Речь идет, в частности, о 539 ударных беспилотниках типа Shahed и беспилотниках-имитаторах различных типов с направлений: Курск, Шаталово, Орел, Брянск, Миллерово, Приморско-Ахтарск - Россия (более 330 из них - "Шахеды").

Также, как отмечается в Telegram-канале Воздушных сил Вооруженных сил Украины, врагом были использованы одна аэробаллистическая ракета Х-47 М2 "Кинжал" из воздушного пространства Липецкой области России, шесть баллистических ракет Искандер-М/KN-23 из Брянской области России и четыре крылатые ракеты Искандер-К из Курской и Воронежской областей России.

"Основное направление удара - столица Украины, город Киев! Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины", - говорится в сообщении.

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По предварительным данным, по состоянию на 08:00, противовоздушной обороной было обезврежено 478 средств воздушного нападения противника: 270 были сбиты огневыми средствами, а 208 - локально потеряны.

Речь идет о 268 вражеских БпЛА типа Shahed (беспилотников других типов), которые были сбиты огневыми средствами, 208 - локально потеряны/подавлены средства радиолокационной борьбы; две крылатые ракеты Искандер-К.

"Зафиксировано попадание средств воздушного нападения противника в 8 локациях (9 ракет и 63 БПЛА), а также падение сбитых (обломки) в 33 локациях", - отметили в ВС ВСУ.

Что еще известно относительно этого удара

Как сообщал УНИАН, ночью сегодня, 4 июля, Россия массированно атаковала Украину ракетами и дронами. Основной удар пришелся на Киев и Киевскую область.

Известно уже о 23 пострадавших от атаки врага на столицу. 14 из них госпитализировали, а другим оказали помощь амбулаторно или на месте. Среди пострадавших - 10-летняя девочка.

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