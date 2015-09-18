Суд взял Мосийчука под стражу, нардеп объявил голодовку

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение сегодня объявил следователь судья Печерского райсуда Владимир Карабань.

Таким образом суд удовлетворил соответствующее ходатайство Генеральной прокуратуры.

В ходе судебного заседания Мосийчук отметил, что еще вчера утром знал о намерениях правоохранителей задержать его, и если бы планировал скрываться от следствия, то исчез бы, но не сделал этого, и, более того, в Верховной Раде голосовал за снятие с себя депутатской неприкосновенности.

Сторона обвинения, обосновывая избрания наиболее жесткого пресечения, отметила, что подозреваемый может скрываться от следствия, оказать давление на свидетелей, уничтожать доказательства.

Кроме того, представители прокуратуры заявили, что Мосийчуку инкриминируется совершение тяжких преступлений, за которые предусмотрен срок лишения свободы до 12 лет.

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В свою очередь адвокаты Мосийчука отметили, что прокуроры во время судебного заседания не привели никаких аргументов, которые бы доказывали совершение Мосийчуком преступлений.

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Решение судам может обжаловано в течение 5 суток в Апелляционном суде г. Киева.

Выслушав решение суда, Мосийчук объявил, как и обещал, голодовку.

«Да, с этого момента я объявляю голодовку», - сказал Мосийчук.

Как сообщал УНИАН, вчера, 17 сентября, Верховная Рада по представлению Генпрокуратуры дала согласие на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест депутата от Радикальной партии Мосийчука. Через некоторое время его задержали в здании ВР.

По информации Управления по связям с общественностью и СМИ Генеральной прокуратуры Украины, Мосийчук подозревается в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч.4 ст.368 (принятия предложения, обещание или получения неправомерной выгоды должностным лицом), ч. 2, 3 ст. 296 (хулиганство), ч. 1, 2 ст. 350 (угроза или насилие в отношении должностного лица или гражданина, исполняющего общественный долг), ч. 1 ст. 376 (вмешательство в деятельность судебных органов), ч. 1, 2 ст. 377 (угроза или насилие в отношении судьи, народного заседателя или присяжного) УК Украины.