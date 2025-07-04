Неизвестно, как сам Трамп отреагировал на это заявление.

Владимир Путин в телефонном разговоре с Дональдом Трампом в четверг заявил, что Россия сыграла роль в формировании Соединенных Штатов, пишет The Telegraph, ссылаясь на сообщения российских госСМИ.

В частности, помощник президента России Юрий Ушаков сказал, что "с нашей стороны было отмечено, что Россия сыграла важную роль в формировании американской государственности, в том числе во время Войны за независимость 250 лет назад, а затем во время Гражданской войны, которая закончилась 160 лет назад".

Также, по его словам, Путин заявил Трампу, что две страны "связаны не только союзом в Первой и Второй мировых войнах, но и более глубокими историческими корнями".

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Как отмечает издание, неизвестно, как сам Трамп отреагировал на это заявление.

Разговор Путина и Трампа – другие подробности

Телефонный разговор Трампа и Путина продлился почти час и был сосредоточен на войне в Украине, а также ситуации на Ближнем Востоке.

В частности, сообщается, что во время звонка Путин сказал, что не "отступит" от своих целей в Украине, но при этом заверил президента США в готовности продолжить переговорный процесс с Украиной.

Позже Трамп также прокомментировал разговор, заявив, что "не добился никакого прогресса".

Украинский президентВладимир Зеленский заявил, что надеется поговорить с Трампом в пятницу.

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