Вместо этого Иран отправил в РФ своих специалистов, чтобы те наладили там выпуск этих дронов.

В настоящее время известно, что Иран остановил поставки своих "шахедов" России, вместо этого страна оказала россиянам техническую помощь в производстве этих дронов.

Об этом сообщило Главное управление разведки (ГУР) в ответ на запрос LIGA.net. Там детализировали, что ГУР известно, что Иран помог России наладить серийное производство различных элементов дронов Shahed-136. В частности, привлек для этого технических специалистов.

Но после открытия в городе Елабуга завода по производству ударных беспилотников "Герань-2" поставки иранских дронов были прекращены.

Видео дня

В настоящее время Тегеран продолжает поставлять в Россию отдельные элементы авионики и комплектующие для беспилотников.

Помощь Ирана России

Авиаэксперт Валерий Романенко рассказал, чем опасны модифицированные российские дроны. Эксперт отметил, что этот дрон приближается по возможностям к крылатым ракетам.

По его словам, у них есть система наведения, для которой неважно, есть ли связь со спутником. Кроме этого, новый "Шахед" имеет радиомодем и подсистему для передачи видео, телеметрии и/или группового управления.

16 июня дроны поразили завод по производству "Шахедов" в городе Елабуга в российском регионе Татарстан. Впоследствии местные каналы публиковали видео с дымом на горизонте.

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