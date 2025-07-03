Самой серьезной проблемой власти ФРГ считают нехватку в ВСУ ракет для систем ПВО Patriot. Решение США приостановить поставку ряда вооружений Украине вызвало тревогу в Берлине

Приостановка поставок американского оружения тяжело ударила по Украине и вызвала тревогу в Берлине. Об этом пишет Bild, ссылаясь на свои источники.

Изданик утверждает, что остаётся надежда - на секретную сделку между правительством Германии и президентом США Дональдом Трампом.

"Особенно острой проблемой считаются ракеты Patriot, с помощью которых Украина сбивает российские ракеты, защищая гражданское население и критическую инфраструктуру (например, электростанции). Если ракеты перехвата закончатся, российские авиаудары могут стать ещё более смертоносными. Кроме того, шести установок Patriot, имеющихся у Киева, явно недостаточно для эффективной обороны", - сказано в статье.

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Как сообщает BILD, правительство Германии срочно работает над экстренным решением, чтобы передать Украине новые системы ПВО и достаточное количество ракет. По информации издания, Берлин ожидает согласия министра обороны США Пита Хегсета на передачу двух установок Patriot, за которые Германия готова заплатить. Эти данные журналистам подтвердили источники в правительстве.

Отмечается, что запрос был направлен Хегсету ещё несколько недель назад. До этого Украина безуспешно пыталась закупить Patriot напрямую в США и затем обратилась за помощью к Германии. Издание пишет:

"Неясно, как остановка поставок повлияет на потенциальную сделку с Берлином. Белый дом приостановил ранее одобренные поставки без объяснения причин. В Берлине опасаются, что США теперь могут отклонить и немецкий запрос".

По информации BILD, вопрос приостановки поставок обсуждался и на заседании Кабинета министров в среду. Было признано, что утраченные поставки из США невозможно компенсировать. Тем не менее, Германия и её союзники намерены выделить хотя бы Patriot из собственных запасов.

По мнению экспертов по безопасности, российские авиаудары направлены и на то, чтобы израсходовать украинские запасы ракет Patriot. Решение США, которое приветствовали в Кремле, усугубило ситуацию.

Эксперт по России Ян C. Берендс из Европейского университета Франкфурта-на-Одере заявил в интервью BILD, что решение Трампа не стало сюрпризом: "Трамп реализует политику, которую давно анонсировал". По его словам, уход США - это "час Европы". Германия, Франция и Польша должны "как можно быстрее закрыть образовавшиеся бреши".