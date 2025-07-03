Специалист добавил, что в свое время Россия в сотрудничестве с западными странами не смогла разработать новый гражданский самолет.

Россия лишилась возможностей по изготовлению стратегических бомбардировщиков. Такое заявление сделал военный эксперт, директор по развитию информационно-консалтинговой компании Defense Express Валерий Рябых.

"Здесь нет большого секрета в том, что они для производства тяжелых бомбардировщиков используют корпуса, которые были изготовлены еще в СССР. Для их оснащения лишь частично используют какие-то новые элементы. При том, что это оснащение достигалось за счет современной западной электроники", – пояснил он в эфире телеканала "Эспрессо".

По словам Рябыха, после полномасштабного вторжения в Украину россияне потеряли доступ к таким элементам. Другие же они получали путем разборки других бомбардировщиков – в том числе и тех, которые Москва в свое время получила от Украины.

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"Поэтому те запчасти, которые еще имеют определенный ресурс, россияне используют для изготовления "новых" самолетов", – добавил эксперт.

Специалист также добавил, что в свое время Россия в сотрудничестве с западными странами не смогла разработать новый гражданский самолет. О полноценном выпуске стратегических бомбардировщиков речь точно не идет, говорит он.

"Начать производство стратегических бомбардировщиков с нуля у россиян не получится", – констатировал Валерий Рябых.

Российское оружие

Глава Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов рассказал, что россияне пытались создать собственные морские дроны, однако их попытки были безуспешными. Он отметил, что в последний раз оккупанты пытались применить их экспериментальные модели.

В то же время, говоря о запусках "Шахедов" по украинским городам, Буданов сказал, что цифра в 400-500 дронов ежедневно является нереальной. При этом он подтвердил, что оккупанты совершенствуют свои БПЛА.

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