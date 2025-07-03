Бизнесмен в частности жалуется на то, что украинское государство нарушило принцип недопустимости обратного действия закона во времени.

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) принял к рассмотрению иск бизнесмена Игоря Коломойского о незаконности национализации "Приватбанка" в 2016 году. Об этом сообщил представитель бизнесмена, адвокат Александр Лысак.

Отмечается, что после национализации "Приватбанка" Игорь Коломойский, как акционер, обжаловал в суде действия НБУ из-за их незаконности и безосновательности. В апреле 2019 года суд первой инстанции удовлетворил иск бизнесмена и признал национализацию незаконной.

Уже после этого Верховная Рада Украины приняла закон №590-ІХ от 13.05.2020, более известный как "антиколомойский". Этот закон запретил обжалование национализации банков в судах, в частности судам запретили принимать решения о возвращении национализированных банков предыдущим владельцам.

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"Характерной чертой этого закона было то, что установленные им правила имели обратное действие во времени и распространялись на судебные споры, начатые до вступления его в силу. Это прямо противоречит принципу недопустимости обратного действия закона во времени, который закреплен как в Конституции Украины, так и в ратифицированных Украиной международных источниках права", - подчеркнул представитель Игоря Коломойского.

На основании этого закона апелляционный суд отменил решение суда первой инстанции, который удовлетворял иск Коломойского, и закрыл производство по делу. Позже уже Верховный суд Украины аналогичным образом оставил без изменений решение апелляционного суда, чем нарушил принцип недопустимости обратного действия закона во времени, говорит адвокат Александр Лысак.

Он рассказал, что Игорь Коломойский, не соглашаясь с таким подходом украинских судов, обратился с жалобой в Европейский суд по правам человека, в которой сослался как на незаконность лишения его собственности, так и на нарушение его права на судебную защиту.

По словам адвоката, Европейский суд по правам человека принял к рассмотрению жалобы Коломойского, поэтому решение, которое он примет по этому делу, будет обязательным к исполнению в Украине.

"В целом же в производстве Европейского суда по правам человека находится три жалобы Игоря Коломойского: две связаны с национализацией Приватбанка, а одна - с его незаконным содержанием под стражей без приговора суда в нарушение предельных сроков, которое уже длится почти два года", - добавил представитель бизнесмена.

Дело ПриватБанка

Напомним, в апреле этого года Игорь Коломойский выиграл судебное дело против "ПриватБанка" в Израиле. Речь идет о финансовых претензиях банка к его бывшему акционеру на общую сумму в 600 миллионов долларов.

А уже в мае Европейский суд по правам человека признал приемлемой жалобу Игоря Коломойского о закрытии украинскими судами производства по делу ПриватБанка. В иске отмечается, что украинские суды не рассматривали это дело по существу.

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