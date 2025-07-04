Погода испортится во второй половине дня.

В Киеве сегодня ожидается непростая погода с дождями, грозой, градом и шквалами. О непогоде предупреждает Украинский гидрометцентр.

Из-за непогоды в столице объявили І уровень опасности сразу на два дня.

"Во второй половине дня 4 июля с удержанием ночью 5 июля грозы, местами град и шквалы 15-20 м/с", - прогнозируют синоптики.

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По их словам, погодные условия могут привести к осложнению работы энергетических, строительных, коммунальных предприятий и движения транспорта.

Погода в Киеве

4 июля на Киевщине ожидается переменная облачность. Ночью без осадков, а днем ожидаются кратковременные дожди, грозы, местами град и шквалы 15-20 м/с.

Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м/с. Температура по области ночью 15-20°, днем 28-33°. В Киеве ночью 18-20°, днем 30-32°.

Волны жары в Украине

Ранее синоптик Наталья Диденко сообщила о нескольких волнах жары, которые ожидаются в Украине в ближайшие дни.

В частности 4 июля будет жарко, но на западе страны температура воздуха снизится. В течение 5 и 6 июля жара в Украине послебне в большинстве областей, а с 7 числа температура снова сильно повысится.

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