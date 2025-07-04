Пока известно лишь то, что ракета успешно прошла испытания.

Украине понадобится по крайней мере несколько месяцев на то, чтобы развернуть полный цикл производства баллистических ракет "Сапсан". Об этом в разговоре с УНИАН рассказал директор Центра исследований армии, конверсии и разоружения Валентин Бадрак.

"Думаю, она сможет преодолевать 500 км. И, наверное, в свое время дотянется и до Москвы, но лучше, чтобы до важных военных целей - российских заводов. Поэтому должны как можно скорее организовать серийное производство: привлекать для этого средства и государства, и негосударственные", - заявил он.

Отвечая на вопрос о том, когда же Украина начнет серийно выпускать свои баллистические ракеты, Бадрак предположил, что первый этап может занять несколько месяцев, а "дальше может быть быстрее и мощнее".

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"Но важно понимать, что все должно быть подчинено четким целям: противовоздушная оборона, зенитные ракеты - это наш ракетный щит, а баллистика - это наш ракетный меч. Нам нужно развивать и то, и другое", - отметил он.

Баллистическая ракета "Сапсан": последние новости

Как писал УНИАН, в июне украинские СМИ сообщили, что украинский ракетный комплекс "Сапсан" успешно прошел полевые и боевые испытания и будет производиться серийно. Чуть позже эту информацию подтвердил президент Владимир Зеленский, но сделал это в формулировках, из которых следует, что этот процесс или только начался, или еще должен начаться позже.

Между тем военные аналитики отмечают, что ВСУ остро нуждаются в собственной баллистической ракете уже сейчас. Причем не столько для глубоких ударов по российской территории, сколько для уничтожения важных военных целей на относительно небольшой удаленности от линии фронта.

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