Украине понадобится по крайней мере несколько месяцев на то, чтобы развернуть полный цикл производства баллистических ракет "Сапсан". Об этом в разговоре с УНИАН рассказал директор Центра исследований армии, конверсии и разоружения Валентин Бадрак.
"Думаю, она сможет преодолевать 500 км. И, наверное, в свое время дотянется и до Москвы, но лучше, чтобы до важных военных целей - российских заводов. Поэтому должны как можно скорее организовать серийное производство: привлекать для этого средства и государства, и негосударственные", - заявил он.
Отвечая на вопрос о том, когда же Украина начнет серийно выпускать свои баллистические ракеты, Бадрак предположил, что первый этап может занять несколько месяцев, а "дальше может быть быстрее и мощнее".
"Но важно понимать, что все должно быть подчинено четким целям: противовоздушная оборона, зенитные ракеты - это наш ракетный щит, а баллистика - это наш ракетный меч. Нам нужно развивать и то, и другое", - отметил он.
Баллистическая ракета "Сапсан": последние новости
Как писал УНИАН, в июне украинские СМИ сообщили, что украинский ракетный комплекс "Сапсан" успешно прошел полевые и боевые испытания и будет производиться серийно. Чуть позже эту информацию подтвердил президент Владимир Зеленский, но сделал это в формулировках, из которых следует, что этот процесс или только начался, или еще должен начаться позже.
Между тем военные аналитики отмечают, что ВСУ остро нуждаются в собственной баллистической ракете уже сейчас. Причем не столько для глубоких ударов по российской территории, сколько для уничтожения важных военных целей на относительно небольшой удаленности от линии фронта.