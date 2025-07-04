4 июля ожидаются грозы, шторм и шквалы.

Во Львове на пятницу, 4 июля, ввели повышенный уровень опасности. Об этом сообщает Львовский региональный центр по гидрометеорологии.

"4 июля утром и днем местами грозы, град (диаметром 6 - 19 мм), шквалы 15 - 20 м/с", - говорится в прогнозе.

Такая же погода ожидается и по территории Львовской области.

Видео дня

Из-за непогоды объявлен І уровень опасности, желтый.

4 июля погоду на Львовщине будет определять прохождение и влияние холодного атмосферного фронта от циклона над Финляндией.

Ожидается облачная погода с прояснениями. Ночью без осадков, а утром и днем пройдет кратковременный дождь, местами грозы, град. Ветер северо-западный, 7 - 12 м/с, утром и днем местами шквалы 15 - 20 м/с. Температура днем по области 21 - 26° тепла. Во Львове столбики термометров покажут 21 - 23° тепла.

По данным синоптиков, местами небольшие кратковременные дожди с грозой будут наблюдаться 4 июля и в первой половине ночи 5 июля.

Накануне, 3 июля, во Львове зафиксировали новый рекорд температуры. По данным синоптиков, воздух в городе прогрелся до +33,1°С. Предыдущее максимальное значение этого дня наблюдалось в 2012 году и составило +32,4°С.

Вас также могут заинтересовать новости: