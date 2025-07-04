По словам министра, эта ночь была ужасной и бессонной для Киева.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига отреагировал на массированную российскую атаку РФ на Киев 4 июля. По его словам, российский диктатор Владимир Путин делает это намеренно.

"Абсолютно ужасная и бессонная ночь в Киеве. Одна из худших за все время. Сотни российских дронов и баллистических ракет обрушились на украинскую столицу. Сразу после того, как Путин поговорил с президентом Трампом. И он делает это намеренно. Хватит ждать! Путин четко демонстрирует свое полное пренебрежение к Соединенным Штатам и всем, кто призывал к прекращению войны", - написал Сибига на своей странице в соцсети X.

Также министр призвал ввести против России "самые жесткие санкции", а Украина должна получить все необходимые средства для самозащиты.

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"Неправильные решения могут только подтолкнуть агрессора к эскалации террора. Все преступные режимы мира сейчас внимательно следят за действиями Путина и реакцией на них. Если ему все это сойдет с рук, все получат очень четкий сигнал. Прекратите ждать мира. Действуйте, чтобы достичь мира. Мир через силу", - добавил дипломат.

Атака РФ на Киев 4 июля - что известно

Как писал УНИАН, Россия атаковала Киев и область ракетами и дронами, в результате чего во многих районах произошли пожары, есть пострадавшие. В Соломенском районе из-за атаки произошло частичное разрушение 5-этажки. Возник пожар кровли 7-этажки на площади 2000 кв. м.

В Святошинском районе в результате попадания в 14-этажный жилой дом возник пожар, а в Шевченковском под атакой БПЛА оказалась еще не заселенная 8-этажка, произошло разрушение на 1 этаже.

По словам мэра Киева Виталия Кличко, уже 23 жителя столицы пострадали в результате ночной атаки врага, среди которых 14 человек госпитализировали в больницы.

Также в результате ракетной атаки значительные разрушения и повреждения получили жилой и промышленный секторы Фастовского района Киевской области.

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