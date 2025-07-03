Если у вас много физических активностей, то стоит сосредотачивать свое внимание на белке.

Богатая белком диета может иметь несколько преимуществ для здоровья. Если вам сложно получить достаточное количество белка, то включение высокобелковых продуктов во время перекусов может помочь вам достичь этой цели. Поэтому дипломированные диетологи рассказали для Eating Well, какие продукты с высоким содержанием белка следует добавить в свой перекус.

"Белок играет ключевую роль в способности организма наращивать мышцы, восстанавливать ткани, регулировать гормональный фон и выполнять другие клеточные функции, такие как метаболизм", - отметила доктор медицинских наук, консультант по питанию в Houston Family Nutrition Кейли МакКенна.

Так как белок нужен для построения и поддержания мышц, физически активные люди должны делать акцент именно на нем во время приемов пищи и перекусов.

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"Закуски, богатые белком, могут помочь вам дольше чувствовать себя сытыми, способствуя ощущению сытости и удовольствия. Многие закуски с высоким содержанием белка также богаты другими необходимыми питательными веществами, способствующими общему здоровью и благополучию", - подчеркнула доктор медицинских наук, основатель компании Honest Health & Wellness Андреа Хинойоса.

Греческий йогурт

По словам Хинойосы, греческий йогурт содержит много белка и может легко сочетаться с медом и орехами для дополнительного вкуса и текстуры.

Также можно использовать греческий йогурт вместо сметаны и майонеза в соусах. Кроме того, греческий йогурт можно использовать как белок во фруктовом смузи.

Яйца, сваренные вкрутую

Одно яйцо содержит шесть граммов сытного белка. Хинойоса советует смаковать вареные яйца с горстью орехов или полить их острым соусом.

Консервированный тунец или лосось

Рыбные консервы являются быстрым вариантом перекуса с высоким содержанием белка.

"Они также содержат омега-3 жирные кислоты, полезные для здоровья сердца и работы мозга", - заверила доктор медицинских наук.

Сырные палочки

"Из высокобелковых закусок я люблю рулетики из индейки и сыра. Я использую сырную палочку и два кусочка деликатесной индейки или курицы и сворачиваю их вместе. Это очень сытно", - подчеркнула доктор медицинских наук, владелица компании Drakeford Consulting Кэти Дрейкфорд.

Вяленое мясо

Вяленое мясо является отличным вариантом перекуса с высоким содержанием белка. Также можно совместить вяленое мясо со свежими фруктами, такими как яблоко или банан.

Деликатесная индейка

Деликатесная индейка является еще одним отличным вариантом перекуса с высоким содержанием белка. Можно съесть несколько кусочков индейки с крекерами, выложить несколько кусочков с сыром на ломтики огурца или сделать закуску из индейки, сыра, винограда и крекеров.

Домашний сыр

"Чашка сыра с ягодами или ананасом - еще один вариант, если вы хотите увеличить потребление белка", - добавила Дрейкфорд.

Другие советы диетологов

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