Еврокомиссия призывает Украину принять необходимое для либерализации визового режима законодательство

Европейская комиссия оценит принятое Украиной законодательство по возвращению активов на соответствие стандартам ЕС и призывает принять другие законы, необходимые для либерализации визового режима, в частности по противодействию дискриминации на работе.

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Об этом говорится в комментарии Европейской комиссии, переданном УНИАН.

В ЕК напомнили, что Верховная Рада Украины приняла ряд законов, направленных на совершенствование процедур возврата активов, полученных преступным путем. "Украина взяла на себя обязательство создать национальный офис по возврату активов, а также по управлению арестованными и конфискованными активами и эффективной межведомственной координации в создании реестра активов. Это голосование было важной возможностью принять жесткое законодательство для улучшения возврата активов. Европейская комиссия проведет тщательную оценку принятого текста, учитывая внесенные поправки", - отмечается в комментарии.

Вместе с тем Европейская комиссия ожидает, что Украина "примет законодательство, которое позволит улучшить правовые и институциональные рамки по возвращению активов в соответствии со стандартами ЕС и Планом действий по либерализации визового режима и которое предложит необходимые гарантии для создания соответствующей системы возврата активов". "Комиссия также ожидает, что будут приняты законодательные акты для решения других важных вопросов, касающихся Плана действий по либерализации визового режима, таких как прямой запрет дискриминации по признаку сексуальной ориентации в Трудовом кодексе, который не получил необходимого большинства в Раде. Мы призываем Раду и украинскую власть продолжать усилия, чтобы выполнить обязательства в рамках Плана действий по либерализации визового режима", - отметили в Еврокомиссии.

Как сообщал УНИАН, 10 ноября ВР приняла ряд законов, необходимых для либерализации визового режима с ЕС.

В частности, принят закон об аресте имущества, полученного преступным путем, закон о спецконфискации, закон об уточнении подследственности органов досудебного расследования; закон о создании Национального агентства по розыску и управлению активами, полученными преступным путем.

Также в первом чтении принят законопроект из «безвизового пакета» о немедленном рассмотрении судами исков о принудительном выдворении или задержании с целью идентификации и обеспечения принудительного выдворения иностранцев или лиц без гражданства.

5 ноября ВР в первом чтении приняла новый Трудовой кодекс, однако тогда депутаты не внесли в текст законопроекта норму, которая противодействовала бы дискриминации на работе.