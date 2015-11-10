В Еврокомиссии рассказали, почему перенесли заседание с Украиной по вопросам безвизового режима

Об этом собственному корреспонденту УНИАН сообщили в Европейской комиссии.

«Стороны договорились отложить заседание. Никакой драмы там нет», - сказали в ЕК.

Собеседник агентства отметил, что это произошло по инициативе европейской стороны из-за «изменений в рабочем графике».

Как сообщил агентству источник в ЕК, встреча отложена из-за того, что глава делегации ЕК в данное время находится в Турции, а просьба о переносе поступила украинской стороне еще в начале месяца.

По словам собеседника агентства, никакой связи этих событий с тем, что Верховная Рада не сумела принять необходимые законы, нет.

Читайте такжеРада приняла "безвизовый" закон об аресте имущества

Как сообщал УНИАН, сегодня, 10 ноября, ВР приняла ряд законов, необходимых для либерализации визового режима с ЕС.

В частности, принят закон об аресте имущества, полученного преступным путем; закон о спецконфискации, закон об уточнении подследственности органов досудебного расследования; закон о создании Национального агентства по розыску и управления активами, полученными преступным путем.

Также в первом чтении принят законопроект из «безвизового пакета» относительно немедленного рассмотрения судами исков о принудительном выдворении или задержании с целью идентификации и обеспечения принудительного выдворения иностранцев или лиц без гражданства.