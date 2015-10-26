Польские наблюдатели назвали украинские города, где прошли самые спокойные выборы

Польские наблюдатели заявляют, что нынешние местные выборы в Украине прошли спокойно, а во Львове и Одессе прошли самые спокойные выборы: нет никаких нарушений, которые бы существенно повлияли на избирательный процесс.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня, 26 октября, во время пресс-конференции «Отчет Международной миссии медианаблюдения из Республики Польша на местных выборах-2015» сообщил наблюдатель на выборах от Республики Польша Петр Низёл.

Читайте такжеИзбирательная кампания в Харькове была грязной - движение "Честно"

"Были мелкие нюансы – такие, как голосование без паспорта, наличие двух человек в кабинке для голосования", - отметил Низёл.

По его словам, он ездит в Украину на выборы с 2010 года.

«Я организую волонтеров, чтобы помогать на выборах в Украине. В этом году мы наблюдали за выборами во Львове и в Одессе. Две группы международных наблюдателей посетили около ста избирательных участков, чтобы собрать и обобщить информацию о выборах в Украине. Вывод: это самые спокойные выборы в Украине, которые нам приходилось видеть», - заявил Низёл.