Местные выборы-2015 в Украине: результаты экзит-поллов (инфографика)

Выборы в Киеве

Согласно данным exit-poll, проведенными «Социальным мониторингом» по заказу Комитета избирателей Украины (КИУ), на выборах в Киевсовет побеждает "БПП Солидарность" с 28,3%, у "Самопомочи" 10,3%, в ВО «Батькивщина» 10,1%, в ВО «Свобода» - 9,7%, у партии «Єдність» - 8,5%.

Кроме того, по данным КИУ, на выборах мэра Киева Кличко получил 40,4% голосов избирателей, на втором месте Бондаренко с 8,7%. На третьем месте - Александр Омельченко («Єдність») - 8,1%. У представителя «Самопомочи» Сергея Гусовского - 8%, у члена ВО «Свобода» Александра Мирного - 5%, у Сергея Думчева (партия «Рух за реформы») - 4,1%, у Василия Гацко («Демократический альянс») - 3,3%, у лидера партии «УКРОП» Геннадия Корбана - 2,4%.

Студия Савика Шустера объявила свои экзит-полы по выборам мэра Киева: действующий градоначальник Виталий Кличко набирает 38,4%, его соперник от "Самопомочи" Гусовский 9,2%, Борислав Береза 8,5%, далее идет Владимир Бондаренко 8% и Олег Мирный с 6,6%.

Выборы в Днепропетровске

Согласно данным экзит-пола SOCIS, в Днепропетровске на местных выборах лидирует партия "УКРОП" с 31,7% голосов избирателей.

Кроме того, лидером в списке кандидатов на пост мэра Днепропетровска стал Борис Филатов от "УКРОПа" с 39,1% голосов, на втором месте - Александр Вилкул от "Оппозиционного блока". Председателя всеукраинской общественной организации «Гражданская сила» Загида Краснова поддержали 11,9% избирателей, члена «Блока Петра Порошенко» Максима Куриного - 5,8%, представителя ВО «Батькивщина» Алексея Чеберду - 2,5%.

Студия Савика Шустера объявила результаты своих экзит-поллов: за Бориса Филатова проголосовали 41,6 % избирателей, за представителя Оппоблока - Вилкула 32%, за Краснова отдали голоса 11 %, Курячий набрал 5,8 %, а Чеберда 2,2%.

Выборы в Харькове

Проведенный Комитетом избирателей Украины экзит-пол свидетельствует, что кандидат от партии "Видродження", действующий мэр Геннадий Кернес, набрал 59,3%, на втором месте кандидат от партии "Самопомич" Тарас Ситенко - 16,4%, на третьем - самовыдвиженец Юрий Сапронов - 6,3%, на четвертом - кандидат от "Волонтерской партии" Игорь Балута - 5,3%, на пятом - кандидат от БПП Александр Давтян - 4,5%.

За партию "Видродження" на выборах в Харьковский горсовет проголосовали 51,3%, за Объединение "Самопомич" - 16,4%, за "Солидарность" - 6,9%, "Наш край" - 4,5%, ВО "Батькивщина" - 3,4%.

По данным экзит-пола, проведенного группой «Взаємодія», в Харькове лидирует «Видродження» с 52% голосов, на втором месте «Самопомич» с 14,6%, на третьем - «Блок Петра Порошенко Солидарность» с 7,5%, 4,9% получил «Наш Край».

На выборах мэра лидирует Геннадий Кернес – 62%, Ситенко Тарас, «Самопомич» - 15,8%, третий Игорь Райнин – 6,1%, представитель "Блока Петра Порошенко Солидарность" и самовыдвиженец - по 5%.

Выборы во Львове

Согласно данным экзит-пола Студии Савика Шустера, на выборах мэра Львова действующий мэр Андрей Садовый набрал 48,6%, его соперник от Свободы - Кошулинский 14%, Гирняк 11,6%, Добродомов 10%, Юринец 4,6%.

Выборы в Одессе

На выборах мэра Одессы экзит-пол Савика Шустера показал такие результаты: лидирует действующий мэр Геннадий Труханов с 47,6%, за ним идет Саша Боровик с 30,8%, бывший мэр Эдуард Гурвиц 9,6%, Кивалов 3,7%, а Фабрикант 2,8%.

Выборы в Запорожье

По данным проведенного Институтом Горшенина экзит-пола, лидирует самовыдвиженец, главный инженер меткомбината «Запорожсталь» Владимир Буряк, который набирает 30,6% голосов избирателей. Второе место, по результатам exit-poll, у кандидата от объединения «Блока Петра Порошенко» Николая Фролова, за которого проголосовали 14,6% избирателей, третье место - у кандидата от партии «УКРОП» Ярослава Гришина (13,2%). За действующего мэра Запорожья Александра Сина отдали свои голоса 7,6% запорожцев.

Также за партию «Оппозиционный блок» на выборах в Запорожский городской совет проголосовали - 26,8%, за «УКРОП» - 12%, за БПП – 11,1%, за «Самопомич» - 9,1%, за «Новую политику» – 8,8%, за «Батькивщину» – 7%, за «Наш край» – 6,8%, за партию «Свобода» - 4,3%, за Радикальную партию Олега Ляшко – 3,6%.