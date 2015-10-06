Партия "Видродження" требует от ЦИК распустить Одесскую областную территориальную избирательную комиссию

А также принять решение о создании Одесской областной территориальной избирательной комиссии в новом составе на основании представлений с новыми кандидатурами.

Соответствующее обращение направил в ЦИК председатель партии «Видродження» Виктор Бондарь.

Основанием для такого обращения стало невыполнение ТИК решения судов, а также препятствование регистрации кандидатам от партии «Видродження» для участия в выборах в Одесском областном совете.

Напомним, ранее Одесская областная ТИК приняла решение подать апелляцию на Постановление Одесского окружного административного суда, которым ее обязали зарегистрировать 27 кандидатов в депутаты областного совета от партии «Видродження».

«Обжалованием решения суда ТИК умышленно «оттягивает» время получения им законной силы, чтобы успеть провести жеребьевку и утвердить содержание бюллетеней без кандидатов, выдвинутых нашей политической силой, и, тем самым помешать участию в избирательном процессе. Учитывая изложенное выше считаем, что Одесской областной территориальной избирательной комиссией допущено грубое нарушение требований Закона, что является основанием для прекращения полномочий всего ее состава», - говорится в тексте обращения.

Как отметил в выступлении во время пленарного заседания Виктор Бондарь, против партии «Видродження» ведется систематическая борьба, главная цель которой – не допустить кандидатов партии к участию в местных выборах.

«По решению властей сегодня можно снимать целые списки и партии, можно, как оказалось, не регистрировать кандидатов. В это время клоны-двойники регистрируются без каких-либо ограничений. В этом зале было много сказано о демократических ценностях, о том что у украинцев должен быть полный выбор, много было тезисов относительно закона о выборах, много говорили о гендерном равенстве, о 30% женщин. Но это мелочи в избирательном законодательстве на фоне того что сегодня происходит», - заявил Виктор Бондарь.

По мнению партии «Видродження», регистрация партий-клонов и кандидатов-клонов против кандидатов “Видродження” имеет системный характер и содержит признаки преступления, предусмотренного ч. 1 статьи 157 Уголовного кодекса Украины – препятствование реализации гражданами своего избирательного права. В связи с этим политическая сила обратится в Генпрокуратуру.