В "Видродженни" заявляют, что ТИК Одесской области пытается не допустить к участию в выборах кандидатов партии

Об этом сообщил первый заместитель главы партии “Видродження” Владимир Пилипенко.

“Сегодня территориальная избирательная комиссия, имея на руках постановление суда о незаконности своего предыдущего решения, должна была повторно рассмотреть вопрос о регистрации кандидатов в облсовет от партии “Видродження”. Но представители “Оппозиционного блока”, которые вместе с местной властью фактически руководят Одесской ТИК приняли решение обжаловать постановление Окружного суда” – прокомментировал данную ситуацию Владимир Пилипенко. – Таким образом, можем говорить о том, что, во-первых, Одесская областная ТИК фактически превратилась из независимого органа, который должен обеспечить демократические выборы в филиал областной партячейки “Оппозиционного блока”. Во-вторых, главной задачей Одесской областной ТИК является не обеспечение открытого и демократического избирательного процесса, а нейтрализация и недопущение к участию в местных выборах кандидатов от партии “Видродження”.

Решение обжаловать судебное постановление есть не что иное как сознательное и преднамеренное препятствование кандидатам партии в проведении полноценной предвыборной агитации и препятствование реализации гражданами своего избирательного права. Такие грубые нарушения свидетельствуют о дальнейшей неспособности этого состава ТИК обеспечивать нормальный избирательный процесс в области, убежден политик.

Партия “Видродження” будет требовать от ЦИК распустить Одесскую областную территориальную избирательную комиссию: “Мы будем требовать люстрации”.

Как сообщалось, 4 октября Одесский окружной административный суд обязал областную избирательную комиссию повторно рассмотреть документы о регистрации кандидатов от партии “Видродження” в Одесский областной совет.

Ранее областная избирательная комиссия отказала в регистрации 27 представителям партии “Видродження”, ссылаясь на неправильно предоставленные данные при заполнении документов, в частности, автобиографий. Согласно закону о местных выборах, ошибки и неточности в документах, поданных претендентами в кандидаты, подлежат исправлению и не являются основанием для отказа в регистрации. Тем не менее, областная комиссия намерена подавать апелляцию на решение суда.

В свою очередь, партия “Видродження” подала в суд иск с требованием признать неправомерными действия комиссии, отменить постановление и обязать зарегистрировать своих кандидатов. Иск был удовлетворен частично – заявления и документы потенциальных кандидатов от партии “Видродження” должны были быть рассмотрены комиссией повторно.