В Совете Европы подвергли критике санкции Украины против журналистов-международников

Соответствующее заявление передано в четверг агентству УНИАН.

"Мы работаем с Украиной, чтобы продвигать вперед демократические реформы. Свобода слова и прессы является основополагающим правом. Поэтому Украина должна пересмотреть санкции против журналистов", - заявил Ягланд.

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Как сообщал УНИАН, 16 сентября президент Украины подписал указ, которым утвердил решение Совета национальной безопасности и обороны от 2 сентября 2015 года «О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)».

Санкции вводятся сроком на один год. Ограничительные меры касаются более 400 физических и более 90 юридических лиц РФ и других стран, которые причастны к аннексии Крыма и агрессии на Донбассе.

В указе, среди прочих, фигурируют представители средств массовой информации из Великобритании, Германии и России. Им запрещен въезд в Украину.

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Сегодня, 17 сентября, еврокомиссар по вопросам Европейской политики соседства и переговоров по расширению Иоханнес Хан заявил, что «удивлен и обеспокоен» введением Украиной санкций против ряда иностранных журналистов, а представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Дуня Миятович заявила, что санкции, введенные Украиной против нескольких десятков иностранных журналистов, является «серьезной угрозой праву на свободный сбор информации, и призвала Порошенко исключить журналистов из «черного списка».

Также сегодня президент Украины Петр Порошенко поручил СНБО исключить фамилии журналистов корпорации BBC из санкционного списка лиц, причастных к аннексии Крыма и агрессии на Донбассе.

«Свобода прессы для меня абсолютная ценность. Президент поручил СНБО исключить фамилии журналистов ВВС из списка санкций. Совбез сделает сегодня отдельное заявление по этому поводу», - процитировал слова президента его пресс-секретарь Святослав Цеголко в Facebook.

После этого в Совете национальной безопасности и обороны Украины заявили, что СНБО поддержал предложения президента о снятии санкций с шести иностранных журналистов.