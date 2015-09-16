Порошенко подписал указ о введении санкций против России

Президент Украины Петр Порошенко ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны от 2 сентября о применении санкций против России.

Об этом написал в Твиттер пресс-секретарь президента Святослав Цеголко.

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«Президент подписал указ о введении санкций против России. В ближайшее время он появится на сайте», - написал Цеголко.

Президент підписав указ про введення санкцій проти Росії. Найближчим часом він з'явиться на сайті. pic.twitter.com/VNOcOJIqmB — Svyatoslav Tsegolko (@STsegolko) September 16, 2015

«Ввести в действие решение СНБО от 2 сентября 2015 года «О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)», - отмечается в указе.

Контроль за исполнением решения СНБО, введенного в действие этим указом, возложить на секретаря СНБО.

Указ вступает в силу со дня опубликования.

Ранее сегодня президент проинформировал о решении СНБО от 2 сентября 2015 года о расширении перечня юридических и физических лиц Российской Федерации и других стран, против которых Украина применяет экономические санкции и другие ограничительные меры.

По словам Порошенко, эти ограничительные меры касаются более 400 физических и 90 юридических лиц, ответственных за осуществление преступной деятельности против нашей страны.