Еврокомиссар Ган прокомментировал введение Украиной санкций против иностранных журналистов
Европейский комиссар по вопросам Европейской политики соседства и переговоров по расширению Иоганнес Ган «удивлен и обеспокоен» относительно введения Украиной санкций против ряда иностранных журналистов.
Как передает собственный корреспондент УНИАН из Брюсселя, об этом Ган заявил, комментируя соответствующий указ президента Украины Петра Порошенко.
“Я только услышал об этом и должен на это посмотреть, но первое впечатление - я удивлен и обеспокоен. Я буду обсуждать это после анализа этого вопроса с коллегами в Украине, потому что, я бы не сказал, что это решение соответствует европейскому духу», - сказал Ган.
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Как сообщал УНИАН, 16 сентября президент Украины подписал указ, которым утвердил решение Совета национальной безопасности и обороны от 2 сентября 2015 года «О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)».
Санкции вводятся сроком на один год. Ограничительные меры касаются более 400 физических и свыше 90 юридических лиц РФ и других стран, которые причастны к аннексии Крыма и агрессии на Донбассе.
В указе, среди прочих, фигурируют представители средств массовой информации из Великобритании, Германии и России. Им запрещен въезд в Украину.
Сегодня, 17 сентября, министр информационной политики Юрий Стець заявил, что на следующем заседании СНБО могут быть внесены предложения относительно изменений в санкционный список против лиц, причастных к аннексии Крыма и агрессии на Донбассе в части, что касается журналистов.