ОБСЕ раскритиковала санкции Украины против журналистов и призвала исключить их из "черного списка"
Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Дуня Миятович заявляет, что санкции, введенные Украиной против нескольких десятков иностранных журналистов, являются "серьезной угрозой праву на свободный сбор информации, и призвала президента Украины Петра Порошенко исключить журналистов из "черного списка".
Соответствующее заявление распространено сегодня пресс-службой ОБСЕ, передает собственный корреспондент УНИАН из Брюсселя.
"Я полностью уважаю законное право правительств на борьбу с терроризмом, защиту национальной безопасности и граждан, но введение широких ограничений, которые тормозят свободное передвижение журналистов, не является средством обеспечения безопасности", - заявила Миятович.
Читайте такжеСтали известны все лица, попавшие под санкции (весь список)
В связи с этим она призвала Порошенко внести изменения в свой указ о введении санкций и исключить из него журналистов.
"Власть должна облегчать работу журналистов и воздерживаться от создания административных препятствий на въезд", - подчеркнула представитель ОБСЕ.
Как сообщал УНИАН, 16 сентября президент Украины подписал указ, которым утвердил решение Совета национальной безопасности и обороны от 2 сентября 2015 года "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)".
Санкции вводятся сроком на один год. Ограничительные меры касаются более 400 физических и свыше 90 юридических лиц РФ и других стран, которые причастны к аннексии Крыма и агрессии на Донбассе.
В указе, среди прочих, фигурируют представители средств массовой информации из Великобритании, Германии и России. Им запрещено от въезда в Украину.