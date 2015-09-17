ОБСЕ раскритиковала санкции Украины против журналистов и призвала исключить их из "черного списка"

Соответствующее заявление распространено сегодня пресс-службой ОБСЕ, передает собственный корреспондент УНИАН из Брюсселя.

"Я полностью уважаю законное право правительств на борьбу с терроризмом, защиту национальной безопасности и граждан, но введение широких ограничений, которые тормозят свободное передвижение журналистов, не является средством обеспечения безопасности", - заявила Миятович.

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В связи с этим она призвала Порошенко внести изменения в свой указ о введении санкций и исключить из него журналистов.

"Власть должна облегчать работу журналистов и воздерживаться от создания административных препятствий на въезд", - подчеркнула представитель ОБСЕ.

Как сообщал УНИАН, 16 сентября президент Украины подписал указ, которым утвердил решение Совета национальной безопасности и обороны от 2 сентября 2015 года "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)".

Санкции вводятся сроком на один год. Ограничительные меры касаются более 400 физических и свыше 90 юридических лиц РФ и других стран, которые причастны к аннексии Крыма и агрессии на Донбассе.

В указе, среди прочих, фигурируют представители средств массовой информации из Великобритании, Германии и России. Им запрещено от въезда в Украину.