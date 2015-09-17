Порошенко поручил СНБО исключить фамилии журналистов ВВС из санкционного списка

Об этом Порошенко сообщил послу Великобритании во время вручения верительных грамот, написал пресс-секретарь президента Святослав Цеголко в Facebook.

«Свобода прессы для меня абсолютная ценность. Президент поручил СНБО изъять фамилии журналистов ВВС из списка санкций. Совбез сделает сегодня отдельное заявление по этому поводу», - написал Цеголко.

Свобода преси для мене абсолютна цінність. - Президент доручив РНБО вилучити прізвища журналістів ВВС зі списку санкцій.... Posted by Святослав Цеголко on 17 вересня 2015 р.

Как сообщал УНИАН, 16 сентября президент Украины подписал указ, которым утвердил решение Совета национальной безопасности и обороны от 2 сентября 2015 года «О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)».

Санкции вводятся сроком на один год. Ограничительные меры касаются более 400 физических и более 90 юридических лиц РФ и других стран, которые причастны к аннексии Крыма и агрессии на Донбассе.

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В указе, среди прочих, фигурируют представители средств массовой информации из Великобритании, Германии и России. Им запрещен въезд в Украину.

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В свою очередь, представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Дуня Миятович заявила, что санкции, введенные Украиной против нескольких десятков иностранных журналистов, является «серьезной угрозой праву на свободный сбор информации, и призвала президента Украины исключить журналистов из этого «черного списка».