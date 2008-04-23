Депутаты НУНС о профессионалах и непрофессионалах в правительстве

Народные депутаты из фракции “Наша Украина – Народная самооборона” считают, что правительство должно формироваться из профессионалов и не заниматься политикой.

Об этом говорится в комментариях депутатов, переданных УНИАН фондом региональных инициатив “Гарт”.

В частности, Анатолий МАТВИЕНКО считает, что Украина нуждается политически в сознательном и профессиональном правительстве, которое способно защищать национальные интересы.

По его словам, все предыдущие и сегодняшнее правительство не отвечают ни профессиональным, ни политическим критериям.

«Сегодня мы имеем правительство, которое защищает интересы своей политической олигархически-холдинговой системы и пробует играть на электоральных настроениях, чтобы не потерять его поддержки. Рано или поздно это закончится плачевно», – считает А.МАТВИЕНКО.

Народный депутат Валерий БОРИСОВ также убежден, что в правительстве должны работать только профессионалы, а политической фигурой может быть только премьер-министр.

«Исполнительная власть должна формироваться из профессиональных кадров, которые имеют и определенную подготовку, и определенную биографию, для того чтобы иметь возможность продуктивно работать в правительстве», – сказал он.

Депутат обратил внимание на то, к чему сегодня приводит политизация экономических вопросов.

«Когда мы говорим, что министры и другие представители правительства являются политическими фигурами, с моей точки зрения, это ошибка. Политическая фигура – это премьер-министр, все остальные должны избираться исключительно по профессиональному принципу. Правительства нужны люди, которые имеют большой опыт работы в своих профессиональных областях, которые знают, как происходят те или другие процессы», – отметил он.

С ним соглашается и депутат Михаил ПОЛЯНЧИЧ, который также считает, что правительство должно быть профессиональным и «антиполитичным». «По моему мнению, правительство сегодня должно заниматься строго экономикой и вообще забыть о политике», – считает депутат.

В свою очередь, народный депутат Эдуард ЗЕЙНАЛОВ также убежден, что основным критерием, по которому должны отбираться люди для работы в украинском правительстве, должен быть профессионализм.

«Премьер-министр должен осуществлять подбор кадров, исходя исключительно из профессионального компонента, а не руководствоваться принципом «свой-чужой»», – считает депутат.

По его словам, сегодня в правительстве количество настоящих профессионалов составляет подавляющее меньшинство.

Вместе с тем депутат не видит необходимости во введении дополнительной специальной подготовки работников Кабинета министров, но считает, что отбор на работу в профильные министерства должен осуществляться на основе предыдущего опыта.