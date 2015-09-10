Президент начинает репрессии против "укропов" – Корбан

Об этом заявил глава политсовета УКРОПа Геннадий Корбан.

«Я ответственно заявляю, что президент Порошенко дал жесткие указания подконтрольным ему силовикам провести репрессии против активистов общественных деятелей, народных депутатов, сотрудников СМИ, а также добровольцев и всех тех, кто поддерживает партию УКРОП», – написал Геннадий Корбан на своей странице в Facebook.

Операция-ликвидация В мае месяце я принял решение пойти в политику, сделал публичное заявление и понеслось. Что стало... Posted by Gennady Korban on Thursday, 10 September 2015

По его словам, все дела контролирует следователь ГПУ по особо важным делам Степан Божило, который «обслуживал предыдущие режимы Януковича», а сейчас работает на Порошенко. Геннадий Корбан сообщил, что сотрудники Генпрокуратуры готовятся провести обыски в доме, где живет его семья, а также домах его соратников и друзей по партии. Кроме того, силовики получили санкции на прослушку всех возможных каналов связи.

«Официально хочу предупредить всех, кто участвует в исполнении преступных команд, исходящих от самого «демократичного» Президента, что рано или поздно мы-патриоты, которых вы так активно «зачищаете», призовем вас к ответственности. Также как и тех, кто дает преступные команды и пытается уничтожить людей, которые до сих пор воюют на Донбассе, стараясь не допустить в наш дом войну», – подчеркнул Корбан.