Лидеры "нормандской четверки" договорились встретиться в начале октября в Париже

Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

Собеседники обсудили состояние выполнения Минских договоренностей и результаты последнего заседания Трехсторонней контактной группы и ее четырех рабочих подгрупп, которое состоялось 8 сентября в Минске.

Собеседники отметили значительный прогресс на пути к прекращению огня и отметили необходимость подписания в ближайшее время документа по отводу от линии соприкосновения танков, пушек калибром до 100 мм и до 120 мм минометов по надлежащего мониторинга и верификации режима отвода со стороны инспекторов СММ ОБСЕ, в частности путем создания постоянно действующих пунктов вдоль линии соприкосновения. Президент Украины также подчеркнул необходимость вывода всех иностранных войск с оккупированных территорий и восстановления полного контроля Украины над государственным рубежом.

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Лидеры Украины, Германии и Франции согласились, что проведение псевдовыборах в отдельных районах Донецкой и Луганской областей будет нарушением Минских договоренностей и поставит под угрозу весь процесс дальнейшего политического урегулирования.

Президент Украины Петр Порошенко призвал немедленно освободить всех украинских заложников, в том числе и тех, кто незаконно содержится в российских тюрьмах – Олега Сенцова, Александра Кольченка и Надежду Савченко.

Собеседники согласовали дальнейший график контактов в Нормандском формате: встреча министров иностранных дел 12 сентября в Берлине и встреча на высшем уровне в начале октября в Париже.

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Как сообщал УНИАН, министр иностранных дел Украины Павел Климкин не исключал проведения министерской встречи в «нормандском формате» до конца этой недели в случае результативности заседание Трехсторонней рабочей группы в Минске.