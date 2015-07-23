Антисемитской акцией во Львове заинтересовалась прокуратура

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Львовской области.

Как отмечается в сообщении, начато расследование в уголовном производстве по ч. 1 ст. 161 УК Украины, по факту совершения действий, направленных на разжигание национальной вражды и ненависти, участниками общественной организации "Активный элемент", 22 июля этого года возле помещения Львовской облгосадминистрации организовали и провели митинг, где были развернуты плакаты с антисемитскими лозунгами и призывами отстранить руководство государства от власти.

Читайте такжеВ Севастополе осквернили памятник Жертвам холокостаВ настоящее время прокуратурой дано поручение оперативному подразделению управления СБУ во Львовской области относительно проверки данной организации на предмет осуществления деятельности, угрожающей безопасности граждан и общества в целом.

В производстве продолжаются первоочередные следственные действия.

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22 июля, около 100 человек пришли во Львовскую облгосадминистрацию с антисемитскими лозунгами и призывами отстранить от власти евреев. Акцию, среди которых были дети в возрасте 14-16 лет, организовала ОО «Активный элемент». ОО была зарегистрирована в городе Славском на Львовщине в январе 2014 года.

Позже львовские СМИ опубликовали видеозапись, на которой видно, как организаторы акции раздают участникам деньги.