'Я плачу': 40-летняя украинская актриса стала бабушкой

Первенца родила племянница Саливанчук.

Украинская актриса театра и кино Анна Саливанчук ("Райское место", "Свингеры") поделилась с подписчиками радостной новостью - она стала бабушкой.

40-летняя артистка опубликовала в Instagram Stories видео, в котором восторженно рассказывает, что ее племянница Валерия родила первенца - сына Ореста. Она пожелала их семье быть счастливыми и здоровыми:

"А я сегодня стала бабушкой, моя мама - прабабушкой. Моя крестная дочь, моя племянница, дочь моего родного брата Валерия родила невероятно красивого Ореста. Котик, я тебя поздравляю. Боже, какой он красивый. Я посмотрела видео и даже плачу".

Как известно, Анна Саливанчук с 2005 по 2023 год была в браке с народным депутатом Украины Александром Божковым. В этих отношениях у Анны родились два сына - 11-летний Глеб и 5-летний Никита.

Видео дня

Впоследствии актриса рассказывала, что у них с мужем было разное отношение к семейным связям - для Саливанчук было очень важно общаться со своей семьей, тогда как Александр, по ее словам, не был слишком привязан к своей семье.

Напомним, недавно Анна Саливанчук заявила, что хочет сниматься в исторических проектах, однако является слишком красивой и яркой для украинского кино.

Вас также могут заинтересовать новости: