'Чужестранка' прощается со зрителями: вышел трейлер финального сезона (видео)

Зрителям обещают незабываемые эмоции.

Starz представил первый трейлер восьмого и финального сезона сериала "Чужестранка", который станет завершающей главой многолетней истории Клэр и Джейми Фрейзеров.

Премьера последнего сезона запланирована на 6 марта, а новые кадры сразу дают понять, что зрителям стоит готовиться к эмоциональному финалу. Супруги показаны уже постаревшими - с седыми волосами и опытом, что резко контрастирует с молодыми и полными надежд героями первых сезонов:

"Мировой феномен возвращается, чтобы попрощаться, и вы не захотите пропустить ни одного момента".

Главные роли неизменно исполняют Кайтриона Белфи и Сэм Хьюэн. Также в финальном сезоне снялись Джон Белл, Дэвид Берри, Чарльз Вандерваарт и Иззи Майкл-Смолл.

"Чужестранка" - это историко-романтическая сага с элементами фэнтези и приключений, созданная на основе одноименной книжной серии американской писательницы Дианы Габлдон. Первый роман вышел в 1991 году и положил начало масштабному литературному циклу, который сочетает в себе исторический роман, любовную драму, путешествия во времени и детально проработанный исторический контекст.

В центре сюжета - Клэр Рэндалл, медсестра из ХХ века, которая после Второй мировой войны загадочным образом переносится в Шотландию XVIII века, где встречает воина Джейми Фрейзера. Их история любви разворачивается на фоне якобитских восстаний, политических интриг, войн и борьбы за выживание и свободу.

Книжная серия насчитывает девять основных романов (десятый находится в работе), а также несколько спин-оффов и новелл, в частности о лорде Джоне Грее. Телевизионная адаптация стартовала в 2014 году на канале Starz и быстро приобрела международную популярность.

