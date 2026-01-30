Три дня между жизнью и смертью – реальная история, ставшая сериалом 'Живой': как снимали военную драму на 2+2

Премьера фильма состоится 24 февраля в 18:30 на телеканале 2+2.

К четвертой годовщине полномасштабного вторжения телеканал 2+2 покажет четырехсерийную военную драму "Живой", которая рассказывает невероятную историю спасения командира батальона спецподразделения ГУР "Артан" Руслана Финчука с позывным "Хохол". Оказавшись в тылу позиций врага, раненый, под прицелом врага, он трое суток ползком добирался до своих. Эта история оказалась на страницах украинских и международных СМИ и вдохновила на создание телефильма.

Разведчик признается, что был удивлен таким вниманием к себе, а тем более не ожидал, что о нем будут снимать фильм. Однако идея ему понравилась, он не просто присоединился к созданию ленты, а вместе с женой участвовал в написании сценария, консультировал авторов и съемочную группу на каждом этапе.

Кроме того, военные батальона спецподразделения ГУР "Артан" предоставляли консультации непосредственно на площадке по поведению актеров, играющих военных, в условиях военных действий, а также по обращению с оружием, использованию гранат, взрывчатки и спецэффектов.

Руслан Финчук также посетил съемочную площадку, отлучившись от службы всего на один день. Приехал на съемку в своей форме и снаряжении, с "рабочим инструментом" – автоматом, с которым сейчас несет службу. В сериале разведчик сыграл эпизодическую роль – одного из своих побратимов. Говорит, что сниматься ему было непривычно, но интересно.

"Эта лента не только обо мне. Просто моя история стала публичной. Она обо всех военных, которые прошли и проходят подобные испытания каждый день. И таких примеров очень много. Уже легендарной стала история спецназовца ГУР Андрея Конана, который во время проведения спецоперации оказался в открытом море и провел в воде 14 часов, пока его не спасли. Эта история вдохновляла и меня, когда я плыл к своим. Думал: если он смог продержаться, то почему я не смогу. А еще я думал о своей жене: если не выживу, она меня действительно убьет. У меня не было другого выхода", - скромно рассказывает Руслан Финчук.

Главного героя сыграл актер театра и кино Андрей Исаенко. Он признался, что был глубоко впечатлен историей разведчика, много читал о его невероятном спасении. Они познакомились уже на площадке и сразу нашли общий язык.

"Я слышал об истории Руслана, читал его интервью, но мы не были знакомы лично. Встретились и пообщались уже непосредственно на съемочной площадке. И это было кайфово, Руслан – очень интересный человек. Среди прочего я спросил у него, что он почувствовал, когда выбрался из ловушки и наконец понял, что попал к своим. Мне было важно максимально правдиво передать это состояние", – поделился Андрей Исаенко.

Кстати, он снимался в тактическом шлеме, снаряжении Руслана Финчука, с его реальным оружием, которое использовалось разведчиком во время службы.

Снимали сериал в Киеве и области, в селе Сеньковка, в заброшенных домах, полигонах, лесах, в реальных окопах и блиндажах. Часто процесс останавливали из-за воздушных тревог. Съемочной группе и актерам во время очередного вражеского удара пришлось прятаться в блиндажах. Актеры признаются, что из-за российской агрессии, обстрелов мирных городов атмосфера на площадке была максимально приближена к тематике сериала.

В ленте также снимались Александр Зарубей, Андрей Фединчик, Евгений Ламах, Дмитрий Рыбалевский, Элеонора Кравченко, Ренат Сеттаров и другие.

Напомним, осенью 2023 года Руслан Финчук, спасая побратимов, попал в тыл позиций врага. Все считали его погибшим, но он выжил и вернулся к своим. "Хохол", раненый, без еды и воды, ползком пробирался к своим через минное поле, под прицелом вражеских дронов и снайперов. Этот путь длился трое суток. Руслан множество раз был на грани жизни и смерти. Только сила духа, чувство долга и любовь к жене, чье незримое присутствие он чувствовал рядом с собой, позволили ему не сдаться и выжить.

Сериал снимал ТЕТ Продакшн по заказу канала 2+2. Лента создана при поддержке Государственного агентства Украины по вопросам кино.

Режиссер фильма: Сергей Сторожев, Алексей Есаков.

Оператор: Максим Мельник.

Автор сценария: Тамара Грантовская.

Продюсеры: Сергей Кизима, Татьяна Шулика, Олеся Пазенко, Оксана Янко-Коваленко.

Смотрите военную драму "Живой" 24 февраля в 18:30 на телеканале 2+2.

