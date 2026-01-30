Что готовить во время отключений света: 3 'холодных' блюда от Клопотенко

По словам повара, есть блюда, которые одинаково вкусны и в холодном виде.

Известный украинский ресторатор Евгений Клопотенко рассказал, какие блюда стоит иметь в холодильнике во время длительного отсутствия электроэнергии.

Шеф-повар опубликовал в своем Instagram-аккаунте видео, в котором уверяет, что не вся еда обязательно должна быть горячей, чтобы оставаться вкусной. "Делюсь проверенными блюдами, которые можно приготовить заранее, спокойно есть холодными и не бояться, что они быстро испортятся", - написал он.

По словам Клопотенко, к этим блюдам можно отнести пирог, ведь он прошел термообработку, питательную фритату или запеканку из яиц, и обычные вареники. Ресторатор советует добавить им вкуса с помощью соусов:

Видео дня

"Принцип прост: заворачиваем в тесто или заливаем яйцом - получим блюдо, которое хорошо держится и вкусно даже холодным. Именно то, что нужно для отключений".

В комментариях украинцы благодарят Евгения за советы, а также делятся своими мыслями о холодных блюдах:

"А я люблю холодные вареники (как и котлеты). Они так вкуснее и специй никаких можно не добавлять! Спасибо за идеи и эту поддержку!".

"Вареники подогреть на сковороде, до корочки - это топчик!".

"Пирог неделю может простоять в холодильнике в одном случае - когда он невкусный".

"Я обожаю холодные вареники и пельмени".

Напомним, недавно Евгений Клопотенко раскрыл свой рецепт квашеной капусты с медом. Ресторатор опубликовал подробную видеоинструкцию по приготовлению капусты по рецепту, который может изменить ваше представление об этом блюде.

Вас также могут заинтересовать новости: