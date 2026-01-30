Якубович пополнил ряды 'рупоров Кремля': кто еще попал в список пропагандистов

Российские певцы, поэты и шоумены целенаправленно работают на поддержку войны против Украины.

Данные пятерых известных российских пропагандистов обнародовали специалисты Главного управления разведки Минобороны Украины и Центра противодействия дезинформации. Среди раскрытых "рупоров Кремля" - известный ведущий телешоу "Поле чудес" Леонид Якубович.

Как сообщает ГУР, все они - публичные граждане РФ - певцы, поэты и шоумены, которых объединяет целенаправленная работа по поддержке путинского режима и российских войск в Украине, легализации оккупации украинских территорий и оправданию агрессии.

"Среди них - Якубович Леонид Аркадьевич - советский и российский телеведущий, народный артист России, член партии "Единая Россия", который использует телешоу как платформу для демонстрации поддержки российских военных", - заявили в украинской разведке.

Также речь идет об Илье Резнике – советском и российском поэте, народном артисте РФ, авторе текста так называемого нового гимна Крыма, утвержденного оккупационными властями. Еще один пропагандист – Андрей Рожков – российский сценарист и телеведущий, директор творческого объединения "Уральские пельмени", член движения "putin Team" и доверенное лицо кремлевского диктатора Владимира Путина на президентских выборах 2018 года. По данным ГУР, Рожков активно участвует в мероприятиях в поддержку российских оккупационных войск.

В настоящее время раздел "Рупоры Кремля" портала "War&Sanctions", отмечают в ГУР, содержит информацию о 166 лицах российской пропаганды, которые оправдывают агрессию и военные преступления РФ, поддерживают насилие, продвигают российские нарративы, проводят целенаправленные информационные операции и пытаются влиять на общественное мнение в разных регионах мира.

Как подчеркивают в разведке, значительная часть этих лиц до сих пор имеет возможность вести свою деятельность и отдыхать в странах санкционной коалиции.

"ГУР МО Украины совместно с Центром противодействия дезинформации призывают страны свободного мира к решительным действиям против "войск пропаганды" агрессора – введению персональных санкций, блокированию публичной и финансовой деятельности, запрету въезда и полному прекращению любого сотрудничества с теми, кто словом обслуживает войну РФ", – говорится в сообщении.

Напомним, известный украинский журналист Николай Луценко рассказал о Дмитрии Киселеве, который сейчас является одним из самых известных пропагандистов. В начале 2000-х мужчины вместе работали на одном украинском канале, и тогда россиянин получал большие гонорары и жил достаточно богато в Киеве.

