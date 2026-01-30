Дела трех знаков Зодиака резко пойдут вверх в ближайшие дни

В списке есть представители занка Стрелец.

После 30 января 2026 года для трех знаков Зодиака наступает момент, когда все начинает складываться на своих местах. Ретроградный Юпитер приносит глубокое эмоциональное облегчение, особенно в пятницу, пишет YourTango.

Эта планета побуждает искать ответы внутри себя. В этот день указанные знаки находят их почти мгновенно и чувствуют заметное облегчение. Часто так и бывает: когда мы осознаем, что способны контролировать ситуацию, большая часть стресса уходит сама собой.

30 января возникает ощущение, что всё приходит в порядок. Это не иллюзия и не пустое желание – это реальность. Всё действительно будет хорошо. Когда вы доверяете Вселенной и внутреннему ощущению, что всё под контролем, энергия притяжения сама начинает работать в вашу пользу.

Овен

Ретроградный Юпитер предлагает вам увидеть события под другим углом, Овен. Ваша привычка торопиться и пытаться впечатлить других теперь становится лишней. Нет необходимости создавать дополнительное давление: всё складывается само собой.

30 января вы поймёте, что стремление форсировать события только добавляло стресса. Ваше время наступает, Овен, и вам не нужно ускорять процесс. Как только вы ослабите давление, нервная система успокоится, внутреннее спокойствие вернётся, а тревога о будущем уменьшится – всё постепенно встанет на свои места.

Весы

Для Весов этот период приносит умиротворение, снимая тревогу из-за ожиданий и суждений других людей. Оказывается, вас оценивают не так строго, как казалось. 30 января это станет очевидным.

Ретроградный Юпитер напоминает: постоянное одобрение не требуется. Ошибки – это часть обучения, и принятие этого даёт ощущение внутреннего мира. Вы снова чувствуете поддержку Вселенной. Похвала или подтверждение со стороны не нужны, чтобы быть в гармонии – всё постепенно встаёт на свои места.

Стрелец

Стрелец, ваша правящая планета Юпитер позволяет легко приспособиться к этому ретроградному движению. 30 января вы вновь соединитесь с тем, что делает вас самим собой. Возможно, недавний стресс сбивал вас с пути, но теперь ситуация стабилизируется.

Вы цените собственную индивидуальность и, несмотря на трудности, сохраняете оптимизм. Осознание того, что испытания не разрушили ваше счастье, приносит надежду. Как только это понимание укоренится, тревога уйдёт, и вы вернётесь к своему естественному состоянию – близкому к блаженству. Надежда ведёт вас вперёд, а всё постепенно становится на свои места.

