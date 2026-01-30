Тина Кароль сделала неожиданное заявление об участниках Нацотбора на 'Евровидение-2026'

Певица оценила уровень исполнителей.

Уровень исполнителей, которые подали свои заявки на участие в Национальном отборе на "Евровидение-2026", значительно вырос. Такое мнение высказала украинская певица и бывший музыкальный продюсер Нацотбора Тина Кароль в эфире "Наше радіо".

"Это будет крутой Нацотбор. Наконец-то исполнители не побоялись рисковать своими завтрашними концертами. Наоборот - это площадка для раскрутки. Приходите туда, чтобы вас увидела многомиллионная аудитория", - отметила она.

По ее мнению, из-за жесткой конкуренции на Нацотборе события могут развиваться крайне напряженно. Тина Кароль не исключает, что соперничество обещает быть по-настоящему серьезным.

"Мое видение, что это будет такой бой с кровью", - заявила певица.

А на вопрос, обращались ли к ней за помощью участники Национального отбора, исполнительница сказала:

"Это тоже я не имею права говорить, чтобы не влиять. Я не интригую, я просто хочу честности".

Напомним, как писал УНИАН, финал Нацотбора Украины на "Евровидение-2026" состоится 7 февраля. Ведущими шоу Тимур Мирошниченко и Леся Никитюк.

