100 военных "Хаммеров" из США прибыли в Одессу - Пайетт

14:41, 18 июля 2015
Политика
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Сотня военных "Хаммеров" (Humvee) прибыла в Одессу в субботу утром, сообщил посол США в Украине Джеффри Пайетт.

хаммери / twitter.com/geoffpyatt

Об этом дипломат написал на своей странице в Twitter, добавляя фото машин.

Джеффри Пайетт также отметил, что поставки "Хаммеров" стало выполнением обещаний вице-президента США Джо Байдена о поддержке украинской армии, которые он предоставил в марте, сообщила BBC Украина.

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Машины "High Mobility Multipurpose Wheeled Vehicle" или Humvee - одни из наиболее распространенных американских военных автомобилей, которые использовались во время многих военных операций США. Гражданский вариант машины имеет название "Хаммер".

В конце марта американская сторона уже передала Украине несколько таких машин.

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