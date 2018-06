100 военных "Хаммеров" из США прибыли в Одессу - Пайетт

Об этом дипломат написал на своей странице в Twitter, добавляя фото машин.

Джеффри Пайетт также отметил, что поставки "Хаммеров" стало выполнением обещаний вице-президента США Джо Байдена о поддержке украинской армии, которые он предоставил в марте, сообщила BBC Украина.

Another 100 humvees for #Ukraine delivered to #Odesa this morning -- making good on @VP's commitment in March pic.twitter.com/2i9Q50kkH6