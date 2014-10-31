Пайетт: США будут поставлять Украине высокие военные технологии

Об этом в интервью "Украинской правде" сказал посол США в Украине Джеффри Пайетт. По его словам, в этот перечень войдут противоминометные радиолокационные системы, которые будут поставляться вместе с обучением персонала, в ближайшие месяцы.

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"Спор, который возник в Вашингтоне относительно предоставления исключительно нелетальной помощи или помощи смертельными средствами, в определенной степени является искусственным. Для меня вопрос заключается в том, как нам эффективнее помочь Украине оборонительными средствами", - сказал дипломат.

Но по мнению посла, главная проблема украинской оборонной сферы - это коррупция. "Мы упускаем из виду тот аспект, что вопросы безопасности, военные возможности страны в значительной мере стали жертвой действий власти Януковича",- подчеркнул дипломат, добавив, что размах коррупции во времена Януковича имел "разрушительное влияние и на Министерство обороны, и на вооруженные силы".

"Перед вашими силами безопасности стоят 2 вызова: внутреннее очищение от коррупции внутри самих структур и выработка адекватного ответа на присутствие России, которая продемонстрировала непримиримую воинственность и полное неуважение к международно признанным границам Украины.

По словам Джеффри Пайетта, США пытаются помогать Украине с вызовами как в короткой перспективе, так и в стратегической. Для повышения боеспособности украинских военных в короткой перспективе были предоставлены приборы ночного видения, наборы первой медицинской помощи, бронежилеты, военные сухпайки, а для долгосрочной перспективы разработаны специальные программы для переобучения, повышения профессионализма украинских военных, сказал дипломат, подчеркнув, что это необходимо для армии, построенной по стандартам НАТО.