В Раде планируют на следующей неделе направить в КС законопроект о децентрализации

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал председатель ВР Владимир Гройсман сегодня во время встречи с представителями региональных СМИ.

«На следующей неделе запланировано первое голосование в 226 голосов – направление в Конституционный суд, а в августе месяце по календарному плану должно состояться принятие окончательного текста, тоже 226 (голосов), и момент истины – сентябрь месяц, 300 голосов народных депутатов Украины», - отметил спикер.

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«С тех пор мы сможем начать с вами новейшую европейскую современную историю развития нашего государства», - добавил Гройсман.

Как сообщал УНИАН, 26 июня Конституционная комиссия утвердила проект изменений к Основному Закону в части децентрализации.

Изменениями, в частности, предусмотрено, что систему административно-территориального устройства составляют административно-территориальные единицы: общины, районы, регионы.