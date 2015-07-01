Порошенко представил проект изменений в Конституцию в части децентрализации (видео)

Сегодня президент Украины Петр Порошенко представил проект изменений в Конституцию Украины в части децентрализации.

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