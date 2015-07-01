Порошенко представил проект изменений в Конституцию в части децентрализации (видео)
16:35, 01 июля 2015Политика
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Сегодня президент Украины Петр Порошенко представил проект изменений в Конституцию Украины в части децентрализации.
Порошенко представит проект изменений в Конституцию / Фото УНИАН
Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, мероприятие состоялось в Администрации президента (вул. Банковая, 11).
Напомним, проект изменений Конституции по децентрализации поддержали Конституционная и Венецианская комиссии.
Читайте такжеГенсек Совета Европы приветствует проект изменений в Конституцию Украины по децентрализацииВ частности, согласно проекту,первичной единицей в системе административно-территориального устройства Украины должна стать община, причем Верховная Рада Украины будет иметь право образовывать общины, районы и области, а президент – временно приостанавливать полномочия глав общин.
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