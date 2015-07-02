Порошенко назвал "выборы" боевиков 18 октября жесткой атакой России на Минские договоренности
Проведение боевиками так называемых "выборов" будет иметь разрушительные последствия для деэскалации напряженности на Донбассе.
Проведение боевиками "выборов" 18 октября будет иметь разрушительные последствия для деэскалации напряженности в отдельных районах Донецкой и Луганской областей и жесткую атаку РФ на Минские договоренности.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил Президент Украины Петр Порошенко сегодня во Львове на совместной пресс-конференции с президентом Польши Брониславом Коморовским.
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По его словам, попытка провести 18 октября незаконные, не в соответствии с Минских договоренностями, украинским законодательством и критериями ОБСЕ, «фейковые выборы» будет означать жесткую атаку РФ на Минские договоренности, которые были достигнуты 12 февраля 2015 года.
«Это будет чрезвычайно безответственно и будет иметь разрушительные последствия для процесса деэскалации напряженности в отдельных районах Донецкой и Луганской областей. Итак, надеюсь, что этого не будет», - сказал он.
Напомним, главарь оккупированных районов Донецкой области Александр Захарченко сегодня заявил, что собирается провести местные выборы 18 октября.