Порошенко назвал "выборы" боевиков 18 октября жесткой атакой России на Минские договоренности

Проведение боевиками "выборов" 18 октября будет иметь разрушительные последствия для деэскалации напряженности в отдельных районах Донецкой и Луганской областей и жесткую атаку РФ на Минские договоренности.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил Президент Украины Петр Порошенко сегодня во Львове на совместной пресс-конференции с президентом Польши Брониславом Коморовским.

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По его словам, попытка провести 18 октября незаконные, не в соответствии с Минских договоренностями, украинским законодательством и критериями ОБСЕ, «фейковые выборы» будет означать жесткую атаку РФ на Минские договоренности, которые были достигнуты 12 февраля 2015 года.

«Это будет чрезвычайно безответственно и будет иметь разрушительные последствия для процесса деэскалации напряженности в отдельных районах Донецкой и Луганской областей. Итак, надеюсь, что этого не будет», - сказал он.

Напомним, главарь оккупированных районов Донецкой области Александр Захарченко сегодня заявил, что собирается провести местные выборы 18 октября.