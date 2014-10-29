Генсек ООН: проведение боевиками "выборов" на Донбассе нарушает Конституцию Украины

Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун осудил планы вооруженных групп на востоке Украины провести собственные «выборы» 2 ноября. В заявлении, с которым выступил его пресс-секретарь Стефан Дюжаррик, глава ООН подчеркнул, что проведение таких выборов нарушает Конституцию страны и ее законодательство, передает Радио ООН.

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«Эти так называемые «выборы» серьезно подорвут Минский протокол, который должен быть, как можно скорее, реализован в полном объеме. Генеральный секретарь призывает всех поддержать эти соглашения и добиваться мирного урегулирования конфликта», - говорится в заявлении генсека.

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Пан Ги Мун также подчеркнул важность восстановления стабильности в Украине, а также гарантий суверенитета и территориальной целостности страны.