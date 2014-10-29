Генсек ООН: проведение боевиками "выборов" на Донбассе нарушает Конституцию Украины
Пан Ги Мун осудил планы проведения "выборов" на востоке Украины.
Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун осудил планы вооруженных групп на востоке Украины провести собственные «выборы» 2 ноября. В заявлении, с которым выступил его пресс-секретарь Стефан Дюжаррик, глава ООН подчеркнул, что проведение таких выборов нарушает Конституцию страны и ее законодательство, передает Радио ООН.
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«Эти так называемые «выборы» серьезно подорвут Минский протокол, который должен быть, как можно скорее, реализован в полном объеме. Генеральный секретарь призывает всех поддержать эти соглашения и добиваться мирного урегулирования конфликта», - говорится в заявлении генсека.
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Пан Ги Мун также подчеркнул важность восстановления стабильности в Украине, а также гарантий суверенитета и территориальной целостности страны.