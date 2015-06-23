Министр спорта заявил, что Шевченко должен уйти в отставку из-за скандала с самолетом олигарха

Министр молодежи и спорта Игорь Жданов заявил, что министр экологии и природных ресурсов Игорь Шевченко должен подать в отставку. Оба министра вошли в правительство по квоте партии "Батькивщина".

"Игорь Шевченко публично признал, что, как министр, воспользовался самолетом одного из олигархов в частных целях. В любой стране Европейского союза - это бы сразу привело к отставке такого чиновника. И я лично призываю Игоря Шевченко именно к такому мужественному и ответственному шагу", - написал Жданов в своем фейсбуке, передает LB.ua.

Он считает, что единство правительства и парламентской коалиции нельзя подрывать.

"Если один из министров начинает публично критиковать деятельность Кабмина, то он сначала должен подать в отставку. И только после этого получит право на соответствующую критику", - заключил Жданов.

Не можу промовчати після останніх публічних заяв та дій свого колеги, міністра екології Ігоря Шевченка. Тому хочу зверну... Posted by Ігор Жданов on 23 червня 2015 р.

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Напомним, 15 июня глава фракции Радикальной партии Олег Ляшко призвал коалицию проголосовать за отставку Шевченко. Депутат утверждал, что в то время, когда на нефтебазе под Киевом вспыхнул пожар, министр экологии находился за границей в отпуске.

Позже премьер-министр Арсений Яценюк отчитал Шевченко за то, что тот не был на месте пожара на нефтебазе "БРСМ-Нафта" под Киевом.

Шевченко отметил, что был за границей 6-7 июня, тогда как пожар вспыхнул 8 июня. Также он подтвердил, что возвращался из Ниццы в Киев самолетом, который принадлежит нардепу, члену депутатской группы "Воля народа" Александру Онищенко.

Накануне премьер Арсений Яценюк выступил за отставку Шевченко за поведение, которое порочит правительство и коалицию. Он также призвал партию "Батькивщина", по квоте которой попал в правительство Шевченко, подумать над поведением министра и "принять ответственное политическое решение" по нему.