Европа вспомнила о Черном море

Европейский Союз наконец обеспокоился состоянием безопасности в Черном море. И это с момента открытой войны между Россией и Грузией в 2008 году, аннексии РФ украинского Крыма, а также открытой фазы российской военной агрессии против Украины на Донбассе. Похоже, что последней каплей, наполнившей чашу европейского беспокойствия, стала стремительная милитаризация Кремлем Донбасса и превращение Крыма в военную базу с ядерным оружием, возможным для применения. То есть, Европе наконец стало ясно, что никакими мирными средствами Россия Крым не отдаст. В то же время, Кремль уже напрямую грозит ЕС из Крыма и будет поднимать градус агрессии в случае дальнейшей миролюбивой политики Евросоюза.

Формальным проявлением европейской обеспокоенности ситуации с безопасностью в Черном море стало выступление евродепутата Иоанна Пашку и принятая резолюция ЕП по стратегической военной ситуации в бассейне Черного моря. В них ЕС выразил свое глубокое беспокойство расширением и модернизацией Черноморского флота РФ за счет современных дизельных подводных лодок и новых фрегатов, а также подготовки крымской военной инфраструктуры для наступательных действий со стороны России. В конечном результате ЕС пришел к выводу, что его государства-члены должны пересмотреть свою внешнюю политику и политику безопасности, внеся изменения в Европейскую стратегию безопасности, стратегию морской безопасности и Стратегию ЕС для Черного моря.

Другими словами, Европа наконец-то начинает демонстрировать понимание того, что политику России умиротворением не изменить. Повтора поствоенной ситуации 2008 года с возвращением отношений с РФ к формату «бизнес как обычно» после марша российских танков на Тбилиси не произойдет. Уровень конфликта России с Украиной слишком велик и глубок, количество жертв войны уже слишком велико, а сама Украина слишком большая страна для простой «заморозки» конфликта. Тем более, что с уничтожением Будапештского меморандума, Кремль заодно разрушил и всю систему существующей международной и региональной безопасности. Теперь ее попросту нет, хотя многие страны продолжают делать вид, что эта система еще существует.

На практике Черноморская обеспокоенность Европы означает, что время энергетического диктата России в Европе, преимущественно восточной ее части, окончательно прошло. С вытеснением российских нефтегазовых позиций из ЕС пришла пора произвести и политическую зачистку российского влияния. Отдельный акцент Евросоюза отныне будет на странах, ранее демонстрирующих высокий уровень лояльности (на основе экономических интересов) к Кремлю, таких как Венгрия, Болгария, Словакия, Румыния, и Чехия. Путинской России наконец удалось сделать то, что сам Евросоюз никогда бы не сделал – запустить медленную бюрократическую машину разрыва стратегического партнерства ЕС с РФ и начало радикального пересмотра отношений Евросоюза с Кремлем в сторону серьезной изоляции России до полного «выздоровления пациента».

Для Украины – это безусловный плюс, хотя Европа старается не столько для нас, сколько для себя. В данном контексте губернаторство Михаила Саакашвили может иметь очень интересный прикладной подтекст, когда Одесская область одновременно станет ключевым плацдармом для сдерживания путинской России в западном Черноморье. Экс-президент Грузии может получить целый набор разных возможностей со стороны ЕС. Например, развитие черноморских и дунайских портов. Другой вопрос – как он ими воспользуется.

Выходит так, что ядерная риторика Путина и его шантаж превратить весь мир и Европу, в том числе, в «ядерный пепел» начинает давать обратные результаты для хозяина Кремля. Размещение ядерного оружия РФ в Крыму становится фактором, не позволяющим забыть об аннексии полуострова у Украины, а также слома Россией всех правил и договоров мирного сосуществования. Нет сомнений, что именно по причине завоза ядерного оружия в Крым, его ни в коем случае не оставят под российской юрисдикцией после слома путинского режима.

Изменение Черноморской стратегии ЕС обусловлено еще и фактором восстановления хотя бы минимального режима безопасности в регионе перед запуском поставок каспийского газа в ЕС в 2019 – 2020 годах по Южному газовому коридору и трубопроводам TANAP/TAP. И хотя пока Кремль не обостряет ситуацию на Южном Кавказе, сохраняется очень высокий риск, что в случае продолжения пребывания Путина у власти он вполне может пойти на разморозку армяно-азербайджанского конфликта для срыва поставок каспийского газа в ЕС. Интересно, понимают ли это в полной мере в Брюсселе и Анкаре?

Еще один важный момент состоит в том, что усиление противодействия ЕС агрессивной политике России в Черноморском регионе будет проходить при активном участии Соединенных Штатов. Нет сомнений, что военное присутствие НАТО станет постоянным в болгарских, румынских, турецких и на непродолжительный срок украинских портах Черного моря.

Россия своими импульсивными и разбойными действиями по слому старой системы безопасности и хоть какого-то баланса интересов в Черноморском регионе запустила европейские, американские и натовские механизмы по воссозданию нового каркаса безопасности в районе Черного моря. Вскоре в данном регионе будет намного больше Европы и НАТО, а российское присутствие будет стремительно уменьшаться.

И все это будет происходить благодаря усилиям, в первую очередь, Владимира Путина.

Роман Рукомеда

политический эксперт