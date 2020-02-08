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Зеленский попросил Папу Римского помочь с освобождением пленных (фото)

12:50, 08 февраля 2020
Политика
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Президент Владимир Зеленский во время встречи с папой римским Франциском в Ватикане попросил помочь с освобождением украинцев, которые находятся в плену на Донбассе, в Крыму и в России.

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"Папа Римский делает все возможное для достижения мира и гармонии во всем мире. Через два месяца после "Норманди" в Париже я просил помочь с освобождением украинцев, плененных на Донбассе, в Крыму и в России", — написал президент в Twitter.

Зеленский добавил, что остался "вдохновленным" разговором с Франциском о мире в Украине.

Как сообщал УНИАН, вчера президент Украины Владимир Зеленский начал визит в Итальянскую Республику.

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