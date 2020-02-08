Зеленский попросил Папу Римского помочь с освобождением пленных (фото)

Президент побывал на аудиенции у понтифика.

Президент Владимир Зеленский во время встречи с папой римским Франциском в Ватикане попросил помочь с освобождением украинцев, которые находятся в плену на Донбассе, в Крыму и в России.

Читайте такжеЗеленский начал визит в Италию (фото, видео)

"Папа Римский делает все возможное для достижения мира и гармонии во всем мире. Через два месяца после "Норманди" в Париже я просил помочь с освобождением украинцев, плененных на Донбассе, в Крыму и в России", — написал президент в Twitter.

Зеленский добавил, что остался "вдохновленным" разговором с Франциском о мире в Украине.

.@Pontifex робить усе можливе для досягнення миру та гармонії в усьому світі. Через 2 місяці після «Норманді» в Парижі я просив допомогти зі звільненням українців, полонених на Донбасі, в Криму та в Росії. Натхненний нашою розмовою про мир в Україні. pic.twitter.com/mrSQLMznHE — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 8, 2020

Как сообщал УНИАН, вчера президент Украины Владимир Зеленский начал визит в Итальянскую Республику.