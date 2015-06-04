Порошенко намекнул на назначение Згуладзе руководителем новой полиции

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил, выступая с ежегодным посланием к Верховной Раде «О внутреннем и внешнем положении Украины в 2015 году».

«В Киеве новая патрульная служба, созданием которой занимается Эка Згуладзе, уже за несколько недель должна положить конец легендарным поборам на дорогах. Начато принятие законов, регламентирующих реформу МВД, они отделяют силовые функции от политических, создают муниципальную стражу и новую полицию. И, кстати, ее будущим руководителем я вижу такого же человека как Згуладзе», - сказал президент.

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Напомним, ранее Порошенко сообщил, что отправил в отставку главу Государственной миграционной службы Украины Сергея Радутного, поскольку этому ведомству европейские партнеры предъявили наибольшее количество претензий в вопросе обеспечения готовности к введению безвизового режима с Евросоюзом.